Agli Internazionali di Roma ok Sinner |  Travaglia e Mager Subito fuori Fognini

AGI - Jannik Sinner senza problemi come previsto. Delude Fabio Fognini Subito fuori sconfitto in due set da Kei Nishikori, mentre Stefano Travaglia vince agevolmente e a sorpresa (per la facilità) contro il tennista tutto genio e sregolatezza Benoît Paire. Il 29enne marchigiano, numero 69 della classifica Atp e in tabellone con una wild card, ha vinto in due set con il punteggio di 6-4, 6-3. Al secondo turno Travaglia dovrà vedersela con il vincente dell'incontro tra Denis Shapovalov e il qualificato Kamil Majchrzak in programma martedì. In quanto a Fabio Fognini, il 33enne di Sanremo è stato battuto dal tennista giapponese, Kei Nishikori, in due set con in punteggio 6-3 6-4 in un'ora e 19 minuti. Al termine, in una conferenza stampa virtuale un po' sottotono, ha ammesso candidamente ...

