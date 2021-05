Zverev-Berrettini, diretta: 6-7, 6-4 1-2. Conduce ancora il romano (Di domenica 9 maggio 2021) Matteo Berrettini sfida Alexander Zverev nella finale del Madrid Open. L'italiano potrebbe vincere stasera il suo primo Masters 1000 in carriera. Berrettini si aggiudica al tie break il... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 9 maggio 2021) Matteosfida Alexandernella finale del Madrid Open. L'italiano potrebbe vincere stasera il suo primo Masters 1000 in carriera.si aggiudica al tie break il...

Advertising

Eurosport_IT : MERAVIGLIOSAMENTE MATTEO ?????? Piegato Ruud in un'ora e venti minuti (6-4 6-4) e conquista la prima, meritata, final… - SuperTennisTv : ?? Prima finale in carriera in un Masters1000! ???? A Madrid @MattBerrettini sconfigge #Ruud 6-4 6-4 e domani si gio… - InteBNLdItalia : ?? Matteo è in finale al #MMOPEN! ?? #Berrettini batte Ruud e domani sfiderà #Zverev per il titolo! ?? #IBI21 #tennis - IlTorvoOculista : #tennis #Madrid #ATP #Masters1000 #Zverev #Berrettini #Zverev Evita i rovesci lungolinea senza futuro. - paoloangeloRF : #zverev aggancia #Berrettini sul 2 pari dopo aver annullato palla break -