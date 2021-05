Vaccini: Ue non rinnova il contratto con Astrazeneca (Di domenica 9 maggio 2021) Basta Astrazeneca. La Commissione Europea ha deciso di non rinnovare il contratto per la fornitura di Vaccini con l'azienda anglo-svedese in scadenza alla fine di giugno. Mossa prevedibile dopo che Bruxelles aveva avviato un'azione legale per inaffidabilità contro il produttore di Vaccini anti-Covid. Forte dei contratti siglati con gli altri rappresentanti di Big Pharma dimostratisi più affidabili, l'Europa si prepara ad interrompere le forniture L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 9 maggio 2021) Basta. La Commissione Europea ha deciso di nonre ilper la fornitura dicon l'azienda anglo-svedese in scadenza alla fine di giugno. Mossa prevedibile dopo che Bruxelles aveva avviato un'azione legale per inaffidabilità contro il produttore dianti-Covid. Forte dei contratti siglati con gli altri rappresentanti di Big Pharma dimostratisi più affidabili, l'Europa si prepara ad interrompere le forniture L'articolo proviene da Firenze Post.

