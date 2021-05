Vaccini, scorte esaurite a Napoli: sospese somministrazioni nei centri di Mostra d’Oltremare ed hangar Atitech (Di domenica 9 maggio 2021) “Avendo esaurito le scorte di vaccino Pfizer, e in considerazione del programma delle prossime forniture, è ormai evidente che da lunedì non sarà possibile garantire le somministrazioni nei centri vaccinali di Mostra d’Oltremare e hangar Atitech”. E’ quanto fa sapere la Direzione strategica dell’Asl Napoli 1 Centro, ribadendo “l’assoluta mancanza di dosi di vaccino a m-Rna con quantità sufficiente rispetto alla capacità di somministrazione”. Alla luce della carenza dei Vaccini a disposizione, “a partire da domani, e fino almeno alle 14 di mercoledì, quando da Roma dovrebbero arrivare nuove forniture, la campagna vaccinale dell’Azienda sanitaria locale di Napoli potrà proseguire solo a scartamento ridotto, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 9 maggio 2021) “Avendo esaurito ledi vaccino Pfizer, e in considerazione del programma delle prossime forniture, è ormai evidente che da lunedì non sarà possibile garantire leneivaccinali di”. E’ quanto fa sapere la Direzione strategica dell’Asl1 Centro, ribadendo “l’assoluta mancanza di dosi di vaccino a m-Rna con quantità sufficiente rispetto alla capacità di somministrazione”. Alla luce della carenza deia disposizione, “a partire da domani, e fino almeno alle 14 di mercoledì, quando da Roma dovrebbero arrivare nuove forniture, la campagna vaccinale dell’Azienda sanitaria locale dipotrà proseguire solo a scartamento ridotto, ...

Advertising

sole24ore : Vaccini, 2 milioni dosi Astrazeneca nei frigoriferi. In Sicilia usata solo la metà delle scorte… - anteprima24 : ** Covid, l'Asl ##Napoli: 'Esaurite scorte Pfizer, #Hub Mostra d'Oltremare e hangar Atitech chiusi **… - angelodidio : @matteorenzi Suo vaccini c’è da dire che con Conte eravamo primi in Europa per somministrazione. D’ala fine della s… - RobertoZucchi11 : RT @strange_days_82: Prima pagina @LaVeritaWeb Dopo i picchi di 150k di vaccini al giorno, alla #Lombardia viene imposto non freno per non… - pier2856 : RT @strange_days_82: Prima pagina @LaVeritaWeb Dopo i picchi di 150k di vaccini al giorno, alla #Lombardia viene imposto non freno per non… -