Strade: lavori a Laives e Castelrotto, via libera ai progetti (Di domenica 9 maggio 2021) Più sicurezza lungo la statale del Brennero a Laives e lungo la strada provinciale per l’Alpe di Siusi a Castelrotto. La Giunta provinciale ha approvato le caratteristiche tecniche dei due interventi. La Giunta provinciale ha approvato le caratteristiche tecniche di due opere stradali che mirano a garantire una maggiore sicurezza agli automobilisti, ma non solo. Il primo intervento riguarda la messa in sicurezza della strada provinciale per l’Alpe di Siusi, nel Comune di Castelrotto, il secondo intervento prevede invece la riduzione del pericolo contro la caduta massi lungo la strada statale del Brennero all’altezza della zona industriale di Laives. “Questo passaggio – spiega l’assessore provinciale Daniel Alfreider – ci consente di partire con la fase di progettazione. Per quanto riguarda l’assegnazione dei ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 9 maggio 2021) Più sicurezza lungo la statale del Brennero ae lungo la strada provinciale per l’Alpe di Siusi a. La Giunta provinciale ha approvato le caratteristiche tecniche dei due interventi. La Giunta provinciale ha approvato le caratteristiche tecniche di due opere stradali che mirano a garantire una maggiore sicurezza agli automobilisti, ma non solo. Il primo intervento riguarda la messa in sicurezza della strada provinciale per l’Alpe di Siusi, nel Comune di, il secondo intervento prevede invece la riduzione del pericolo contro la caduta massi lungo la strada statale del Brennero all’altezza della zona industriale di. “Questo passaggio – spiega l’assessore provinciale Daniel Alfreider – ci consente di partire con la fase di progettazione. Per quanto riguarda l’assegnazione dei ...

