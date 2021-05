Stefania Sandrelli chi è | biografia e carriera dell’attrice

Leggi su ck12

(Di domenica 9 maggio 2021) toscanachi é (Getty Images), nasce a Viareggio il 5 giugno 1946. Suo padre morì quando lei aveva solamente otto anni. A 16 anni, la, intraprende una relazione con Gino Paoli, il quale era già sposato. Nel 1964 nasce la loro figlia Amanda.esordisce nel cinema a soli 15 anni nel film diretto da Mario Sequi ”Gioventù di notte”. Il suo exploit, però, arriva sempre a 15 anni nel film ”Il federale” in cui recita accanto a Ugo Tognazzi. Negli anni ’60 prende parte a moltissimi film di una certa rilevanza come: “Divorzio all’italiana”, “La bella di Lodi”, ”Le vergini”, “Il fornaretto di Venezia”, “Lo sciacallo”, “L’immorale”. Per visionare il Profilo Instagram di...