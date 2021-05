Salvini corre un rischio | essere il nuovo Fini

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 9 maggio 2021) Il più troglò (per dirla alla francese) dei politici nostrani, quello che suonava il citofono del presunto spacciatore, che trovava normale sparare ai ladri dal balcone di casa, che da ministro dell’Interno anticipava via tweet le “retate” di polizia, che ripeteva “in galera i delinquenti e buttiamo via la chiave”, Matteoinsomma, spiazza tutti annunciando il sostegno ai referendum sulla giustizia del Partito Radicale Nonviolento Transpartito Transnazionale. “Chi se lo poteva aspettare?”, ammette entusiasta il segretario Maurizio Turco. In effetti, la mossa è imperscrutabile. Ad esempio, non si capisce perché tutto d’un trattoabbia sposato un’iniziativa che fa a pugni con la politica delle caverne fin qui seguita. E si dichiari garantista proprio quando, semmai, gli converrebbe respingere a colpi di clava l’assalto della Meloni, la ...