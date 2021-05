Paracadutisti si scontrano in volo | un morto

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 9 maggio 2021) Tragedia oggi all’aeroporto di Thiene, nel vicentino. Un istruttore paracadutista èe un secondo è rimasto gravemente ferito quando si sono scontrati in aria e agganciati precipitando a terra. La vittima aveva 38 anni, mentre il secondo istruttore rimasto ferito ha 31 anni ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale San Bartolo di Vicenza. “Entrambi istruttori. E’ davvero una tragedia per la comunità e per questo aeroporto – ha detto all’Adnkronos Giampi Michelusi, assessore con delega all’aeroporto del Comune di Thiene – a 20, 30 metri dal suolo uno ha fatto una virata e e si è scontrato con l’altro. E’ una tragedia che ci colpisce enormemente sia umanamente che come amministrazione comunale: non era mai successo un episodio così drammatico in questo aeroporto. La vittima era una persona splendida, un grande appassionato molto attento alle regole, alle ...