Palermo, senti Santana: 'Torneremo grandi. Sotto coi playoff' (Di domenica 9 maggio 2021) Palermo - " Siamo arrivati ai play off : era quello che volevamo e attendevamo. Ci arriviamo consapevoli di poter dire la nostra: nelle ultime partite abbiamo dimostrato di essere in crescita come ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 9 maggio 2021)- " Siamo arrivati ai play off : era quello che volevamo e attendevamo. Ci arriviamo consapevoli di poter dire la nostra: nelle ultime partite abbiamo dimostrato di essere in crescita come ...

Ultime Notizie dalla rete : Palermo senti Palermo, senti Santana: 'Torneremo grandi. Sotto coi playoff' Lo ha dichiarato Mario Alberto Santana , attaccante del Palermo classe 1981, ai microfoni di Radio 1 Rai : "Avevo voglia di chiudere la carriera a Palermo - afferma l'argentino che in rosanero è l'...

Denise Pipitone, rivelazione dell'ex pm: 'Così fui bloccata durante l'inchiesta' Il caso La rivelazione, dopo 16 anni, di Maria Angioni che indagava sulla scomparsa della bimba Palermo, 6 mag. Il caso Denise Pipitone? 'Quell'inchiesta era un terreno minato. Non si riusciva a fare niente. Ovunque mi girassi incontravo difficoltà. Come quando venni interrotta da un esponente ...

Palermo, senti Santana: "Torneremo grandi. Sotto coi playoff" Corriere dello Sport.it Palermo, senti Santana: "Torneremo grandi. Sotto coi playoff" L'attaccante: "Nelle ultime partite abbiamo dimostrato di essere in crescita come squadra, penso che queste gare arrivino nel nostro miglior momento" ...

Palermo – Teramo: dove vedere la diretta live e risultato La partita Palermo - Teramo di Domenica 9 maggio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per i playoff del Girone C di Serie C ...

