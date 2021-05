Masters 1000 Madrid, Matteo Berrettini: “Ancora più felice per le difficoltà dopo l’infortunio. Ivan Ljubicic mi ha detto che credeva in me” (Di domenica 9 maggio 2021) Matteo Berrettini, una finale e una grande gioia. Si può riassumere così quel che sta accadendo ora a Madrid per quel che concerne l’allievo di Vincenzo Santopadre, alla finale più importante della carriera, quella del Masters 1000 della capitale spagnola. Il romano potrà giocarsi, contro Alexander Zverev, il terzo atto conclusivo di un 1000 nel quale sia coinvolto un giocatore italiano da quando sono stati istituiti questi tornei, nel 1990 (con vari nomi): prima di lui Fabio Fognini a Montecarlo 2019 e Jannik Sinner a Miami poche settimane fa. Queste le sue parole in conferenza stampa, sia in inglese che in italiano, raccolte da Ubitennis: “È sicuramente una gran bella sensazione. In un certo senso è differente rispetto alle altre finali, ma quando si tratta di andare in campo ti ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021), una finale e una grande gioia. Si può riassumere così quel che sta accadendo ora aper quel che concerne l’allievo di Vincenzo Santopadre, alla finale più importante della carriera, quella deldella capitale spagnola. Il romano potrà giocarsi, contro Alexander Zverev, il terzo atto conclusivo di unnel quale sia coinvolto un giocatore italiano da quando sono stati istituiti questi tornei, nel 1990 (con vari nomi): prima di lui Fabio Fognini a Montecarlo 2019 e Jannik Sinner a Miami poche settimane fa. Queste le sue parole in conferenza stampa, sia in inglese che in italiano, raccolte da Ubitennis: “È sicuramente una gran bella sensazione. In un certo senso è differente rispetto alle altre finali, ma quando si tratta di andare in campo ti ...

