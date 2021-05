Marelli: “Il rigore negato al Benevento non era un episodio da on field review. Vigorito non ha torto sul VAR” (Di domenica 9 maggio 2021) Luca Marelli, ex arbitro, ha parlato nel corso di “Tutti Convocati” trasmissione in onda su Radio24, tema principale dell’intervento dell’ex fischietto il rigore negato al Benevento contro il Cagliari dopo l’intervento di Mazzoleni al VAR. Ecco quanto evidenziato: “Il problema di questo episodio non è tanto la scelta se rigore o meno. Non è un episodio da on field review, non è mai chiaro ed evidente errore”. “Frasi di Vigorito? Delle parole e delle illazioni si assume le responsabilità. Concettualmente non ha torto sul VAR. Vigorito non ha centrato il problema, per il protocollo non è un episodio da VAR“. Leggi su spazionapoli (Di domenica 9 maggio 2021) Luca, ex arbitro, ha parlato nel corso di “Tutti Convocati” trasmissione in onda su Radio24, tema principale dell’intervento dell’ex fischietto ilalcontro il Cagliari dopo l’intervento di Mazzoleni al VAR. Ecco quanto evidenziato: “Il problema di questonon è tanto la scelta seo meno. Non è unda on, non è mai chiaro ed evidente errore”. “Frasi di? Delle parole e delle illazioni si assume le responsabilità. Concettualmente non hasul VAR.non ha centrato il problema, per il protocollo non è unda VAR“.

