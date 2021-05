Lockdown | coprifuoco e norme assurde | Genova | una città in ginocchio

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag – Il Covid in questo ultimo anno e mezzo ha bloccato tutti i piccoli commercianti e la ristorazione locale di. Proprio come nel resto dell’Italia. Il tassello più grosso che però è venuto a mancare, in questa particolare economia, è sicuramente quello del turismo. Nella fattispecie la mancanza di scali delle crociere sul porto antico. Gli stranieri, soprattutto tedeschi e francesi, compongono la maggior fonte di guadagno per tutte le piccole attività produttive. Questo tipo di economia non si ferma mai, è un “cerchio” che non cessa tutto l’anno, essendoattrattiva anche grazie ai suoi splendidi carrugi e al suo Acquario. I problemi che si possono vedere passeggiando per le strade della “vecchia” sono chiari. In parte i locali sono con le saracinesche abbassate e l’altra parte, rispetto ad un anno fa, ...