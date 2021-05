LIVE F1 | GP Spagna in DIRETTA | Binotto spera in Montecarlo “Ferrari bene con carico aerodinamico”

Leggi su oasport

(Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORDINE D’ARRIVO GPF1 LA CRONACA DELLA GARA MATTIA: “LECLERC STRAORDINARIO”. POI LA POLEMICA CON SKY: “DATEGLI UNA MACCHINA?” CHARLES LECLERC: “FATTA LA GARA PERFETTA, HOTO NEL PODIO” CARLOS SAINZ: “MANCA LA VELOCITA’ DI PUNTA PER FARE I SORPASSI” CLASSIFICA MONDIALE PILOTI CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI 16.53 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete ordine d’arrivo, cronaca, dichiarazioni, video, analisi, approfondimenti, pagelle e tantissimo altro! Un saluto sportivo. 16.51 La classifica costruttori.a sole 5 lunghezze dalla McLaren. 1. Mercedes 141 2. Red Bull 112 3. McLaren 654.60 5. Alpine 156. AlphaTauri 10 7. Aston Martin 5 8. Alfa Romeo 0 9. Williams 0 10. Haas ...