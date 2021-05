Juve Milan 0-0 LIVE | prima chance per De Ligt

(Di domenica 9 maggio 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’ “Allianz Stadium”,si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone all’Allianz Stadium; primo possesso per il. 3? Bentancur a terra Intervento di Calhanoglu, l’uruguagio rimane giù toccandosi il polsodi rialzarsi. 4? Dalla battuta di Cuadrado, Tomori spizza di testa ma la sfera viene buona per Deche calcia al volo ma trova il muro di Theo Hernandez. 7? Brahim Diaz agisce alle spalle di Ibrahimovic con ...

Commenta per primo Brahim Diaz , trequartista del, parla a Sky Sport prima della sfida contro la: 'Credo che siamo il, la nostra mentalità ci porta a vincere. E' un'altra partita da vincere, contro un avversario forte, facendo quello che abbiamo fatto finora, da squadra. L'andata? ...Theo Hernández è il primo difensore delche ha segnato almeno cinque gol e servito almeno cinque assist in una singola stagione di Serie A dal 2004/05 ad oggi (da quando Opta raccoglie questo ...4' - DE LIGT AL VOLO! Punizione battuta da Cuadrado, la palla arriva all'olandese che colpisce al volo a colpo sicuro ma trova l'opposizione di Theo Hernandez che salva il Milan in corner. 3' - Resta ...5' Angolo per la Juventus: cross dentro e fallo in attacco. Punizione per il Milan. 4' Punizione dalla destra per la Juve: pallone dentro e tentativo di De Ligt, che calcia ma sbatte ...