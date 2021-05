Gasperini: «Vincere lo scudetto? Difficile per un club come il nostro. Sul futuro…» (Di domenica 9 maggio 2021) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Parma. Le sue parole Gian Piero Gasperini tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Parma. Le sue parole. MURIEL – «È importante capire che se giochi dall’inizio non sei titolare. Muriel ha delle condizioni diverse in certi periodi della stagione che può diventare un vantaggio. Non è una penalizzazione partire dalla panchina. Io sapevo che un Muriel motivato, un Pasalic o un Pessina mi saranno utili». scudetto – «scudetto? Questo è Difficile per una società come la nostra, a meno che accadano cose particolari. C’è una disparità economica sempre molto elevata, l’obiettivo dell’Atalanta deve essere quello di migliorare la propria squadra e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 maggio 2021) Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Parma. Le sue parole Gian Pierotecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Parma. Le sue parole. MURIEL – «È importante capire che se giochi dall’inizio non sei titolare. Muriel ha delle condizioni diverse in certi periodi della stagione che può diventare un vantaggio. Non è una penalizzazione partire dalla panchina. Io sapevo che un Muriel motivato, un Pasalic o un Pessina mi saranno utili».– «? Questo èper una societàla nostra, a meno che accadano cose particolari. C’è una disparità economica sempre molto elevata, l’obiettivo dell’Atalanta deve essere quello di migliorare la propria squadra e ...

