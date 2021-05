Francesca Pascale “demolisce” Matteo Salvini e parla del DDL Zan e Berlusconi (Di domenica 9 maggio 2021) Anche Francesca Pascale era in piazza a Milano per manifestare a favore del DDL Zan. L’ex compagna di Silvio Berlusconi, intervistata da FQMagazine ha letteralmente “demolito” Matteo Salvini. Francesca Pascale “demolisce” Matteo Salvini Questa è una piazza tendenzialmente di sinistra ma non mi sento fuori luogo, questi valori non possono essere etichettati con un una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 9 maggio 2021) Ancheera in piazza a Milano per manifestare a favore del DDL Zan. L’ex compagna di Silvio, intervistata da FQMagazine ha letteralmente “demolito”Questa è una piazza tendenzialmente di sinistra ma non mi sento fuori luogo, questi valori non possono essere etichettati con un una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

fattoquotidiano : Ddl Zan, Francesca Pascale: “Piazza di sinistra? Diritti umani non hanno bandiera. Forza Italia oggi mi confonde”.… - Corriere : Omofobia, Pascale alla manifestazione per il ddl Zan: «Non posso più votare Forza Italia» - petergomezblog : Anche Francesca Pascale replica a Tajani: “Per Forza Italia una famiglia senza figli non esiste? Ecco perché non li… - Profilo3Marco : RT @LaNotiziaTweet: - antodag_ : E Francesca Pascale mi sa che ha capito tutto nella vita -