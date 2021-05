F1: il GP di Turchia è già a rischio (Di domenica 9 maggio 2021) Il GP di Turchia non fa in tempo a rientrare nel calendario della F1 che già rischia di uscirne fuori. La pandemia potrebbe infatti mettere alla porta la gara dell’Istanbul Park, chiamata a sostituire la tappa del Canada già esclusa quasi per le stesse ragioni. Il circus sta studiando delle alternative: il GP è previsto per il 13 giugno, una settimana dopo il GP di Baku che per ora è confermato. Tra le ipotesi vagliate c’è anche quella di anticipare di una settimana il GP di Francia (dal 27 al 20 giugno) con l’aggiunta di un doubleheader, che potrebbe svolgersi in Francia oppure in Austria, al Red Bull Ring. F1: perché il GP di Turchia rischia di saltare? La pandemia non è ancora finita, e bisogna farci i conti. Sembra che le cose in Turchia non vadano tanto bene, a tal punto che le autorità del Regno Unito (dove hanno sede quasi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 9 maggio 2021) Il GP dinon fa in tempo a rientrare nel calendario della F1 che già rischia di uscirne fuori. La pandemia potrebbe infatti mettere alla porta la gara dell’Istanbul Park, chiamata a sostituire la tappa del Canada già esclusa quasi per le stesse ragioni. Il circus sta studiando delle alternative: il GP è previsto per il 13 giugno, una settimana dopo il GP di Baku che per ora è confermato. Tra le ipotesi vagliate c’è anche quella di anticipare di una settimana il GP di Francia (dal 27 al 20 giugno) con l’aggiunta di un doubleheader, che potrebbe svolgersi in Francia oppure in Austria, al Red Bull Ring. F1: perché il GP dirischia di saltare? La pandemia non è ancora finita, e bisogna farci i conti. Sembra che le cose innon vadano tanto bene, a tal punto che le autorità del Regno Unito (dove hanno sede quasi ...

