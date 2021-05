DIRETTA F1, GP Spagna LIVE: Leclerc sfiora il podio. Binotto: “Montecarlo sarà una occasione” (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORDINE D’ARRIVO GP Spagna F1 LA CRONACA DELLA GARA MATTIA Binotto: “Leclerc STRAORDINARIO”. POI LA POLEMICA CON SKY: “DATEGLI UNA MACCHINA?” CHARLES Leclerc: “FATTA LA GARA PERFETTA, HO SPERATO NEL podio” CARLOS SAINZ: “MANCA LA VELOCITA’ DI PUNTA PER FARE I SORPASSI” CLASSIFICA MONDIALE PILOTI CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI 16.53 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete ordine d’arrivo, cronaca, dichiarazioni, video, analisi, approfondimenti, pagelle e tantissimo altro! Un saluto sportivo. 16.51 La classifica costruttori. Ferrari a sole 5 lunghezze dalla McLaren. 1. Mercedes 141 2. Red Bull 112 3. McLaren 654. Ferrari 60 5. Alpine 156. AlphaTauri 10 7. Aston Martin 5 8. Alfa Romeo 0 9. Williams 0 10. Haas ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORDINE D’ARRIVO GPF1 LA CRONACA DELLA GARA MATTIA: “STRAORDINARIO”. POI LA POLEMICA CON SKY: “DATEGLI UNA MACCHINA?” CHARLES: “FATTA LA GARA PERFETTA, HO SPERATO NEL” CARLOS SAINZ: “MANCA LA VELOCITA’ DI PUNTA PER FARE I SORPASSI” CLASSIFICA MONDIALE PILOTI CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI 16.53 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete ordine d’arrivo, cronaca, dichiarazioni, video, analisi, approfondimenti, pagelle e tantissimo altro! Un saluto sportivo. 16.51 La classifica costruttori. Ferrari a sole 5 lunghezze dalla McLaren. 1. Mercedes 141 2. Red Bull 112 3. McLaren 654. Ferrari 60 5. Alpine 156. AlphaTauri 10 7. Aston Martin 5 8. Alfa Romeo 0 9. Williams 0 10. Haas ...

