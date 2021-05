Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 9 maggio (Di domenica 9 maggio 2021) Quali sono gli ospiti di oggi, domenica 9 maggio 2021, di Che tempo che fa? Come sempre stasera saranno tanti gli ospiti di Fabio Fazio nel corso del suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano. Di seguito gli ospiti di Che tempo che fa in onda stasera, 9 maggio, su Rai 3: Woody Allen David Sassoli Mara Venier Roberto Burioni Michele Serra Massimo Giannini Sigfrido Ranucci Che tempo che fa – Il tavolo Abbiamo visto gli ospiti ... Leggi su tpi (Di domenica 9 maggio 2021) Quali sono glidi oggi, domenica 92021, di Cheche fa? Come sempresaranno tanti glidi Fabio Fazio nel corso del suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano. Di seguito glidi Cheche fa in onda, 9, su Rai 3: Woody Allen David Sassoli Mara Venier Roberto Burioni Michele Serra Massimo Giannini Sigfrido Ranucci Cheche fa – Il tavolo Abbiamo visto gli...

