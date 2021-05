Anche gli scienziati hanno un’anima

Leggi su panorama

(Di domenica 9 maggio 2021) Terrorizzati dalla malattia che ci colpisce nell'unico bene rimasto, il nostro corpo, cerchiamo salvezza negli esperti. Che però ci trattano con sufficienza. Eppure dovrebbe esserci una via diversa, che qualcuno (timidamente) inizia a percorrere. «Quando non si ha che il corpo per vivere, la sua immortalità diventa un'ossessione». Così ha scritto il filosofo francese Robert Redeker, che in poche parole ha colto l'essenza del nostro tempo. La pandemia da coronavirus ha fatto deflagrare definitivamente l'ossessione che da anni l'Occidente covava per la salute intesa come mero funzionamento del corpo. Per preservare il nostro fisico, per salvaguardarne le prestazioni, per sfuggire alla morte e alla malattia siamo pronti a tutto,ai più terribili compromessi. Siamo disposti a perdere l'anima. La filosofia cristiana, a differenza di quella platonica, sin dagli inizi ...