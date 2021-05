Al Cagliari lo spareggio salvezza. Tris al Benevento, per Pippo Inzaghi è durissima (Di domenica 9 maggio 2021) La sfida salvezza va al Cagliari di Semplici che supera 3 - 1 il Benevento. Parte forte il Cagliari che trova subito il vantaggio nel primo minuto di gioco: lo schema da corner tra Nainggolan e Marin ... Leggi su gazzetta (Di domenica 9 maggio 2021) La sfidava aldi Semplici che supera 3 - 1 il. Parte forte ilche trova subito il vantaggio nel primo minuto di gioco: lo schema da corner tra Nainggolan e Marin ...

Advertising

sportli26181512 : Al Cagliari lo spareggio salvezza. Tris al Benevento, per Pippo Inzaghi è durissima: Al Cagliari lo spareggio salve… - Gazzetta_it : Al Cagliari lo spareggio salvezza. Tris al Benevento, Pippo Inzaghi ora rischia grosso #beneventocagliari - ilcirotano : LIVE Alle 15 Benevento-Cagliari: Lapadula vs Pavoletti, spareggio salvezza - - sportli26181512 : LIVE Alle 15 Benevento-Cagliari: Lapadula vs Pavoletti, spareggio salvezza - CentotrentunoC : LA VIGILIA ?? Video, statistiche e i dubbi di formazione di Benevento-Cagliari, vero spareggio per la salvezza di… -