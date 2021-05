VIDEO Inter-Sampdoria 5-1 | Highlights | gol e sintesi | doppietta di Sanchez | Pinamonti e Martinez a segno

Advertising

Inter : ?? | INTERGRAM I M SCUDETTO edition ?????? Rivediamo insieme le Instagram Stories dei Campioni d'Italia! - Inter : ?? | EMOZIONI Come hai vissuto il match Scudetto #CrotoneInter? Questa è la raccolta delle reazioni degli… - Inter : ?? | THROWBACK #InterFans, iniziamo ad entrare nel clima giusto in vista di #InterSampdoria... ?????? Ricordate tutte… - neroazzurro_tt7 : RT @alessan28580338: Siamo L armata nero azzurra e mai nessun ci fermerà noi saremo sempre qua quando L Inter giocherà perché L Inter e la… - danisailor7 : RT @theboss_1908: Potete vomitare veleno ma questo é un GRUPPO INCREDIBILE.. Abbiate fede le cose andranno tutte per il meglio???????? #Inter #… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Inter

Sport Mediaset

Umberto Tessier) PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN/ Diretta tv: Romagnoli o Tomori?SAMPDORIA STREAMINGE DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv diSampdoria è un'...Ildel gol di Andrea Pinamonti in- Sampdoria. Il numero 99 segna il primo gol stagionale con la maglia nerazzurra subentrando nel secondo tempo a San Siro al posto di Sanchez. Assist ...L'Inter ha sconfitto la Sampdoria per 5-1 nel match valido per la 34ma giornata della Serie A. Vittoria agevole per i nerazzurri allo Stadio San Siro, i freschi Campioni d'Italia hanno potuto festeggi ...Sabato 8 maggio i tifosi dell'Inter si sono riuniti davanti allo stadio di San Siro a Milano per festeggiare la vittoria dello scudetto. Un'occasione per festeggiare tra cori e grida di giubilo.