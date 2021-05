Vaccini, l’isola di Capri è free-Covid: l’annuncio di De Luca (Di sabato 8 maggio 2021) Vaccini, “Capri è immunizzata” dice il governatore nella piazzetta dell’isola ma lancia l’allarme per lunedì prossimo Anche Capri è free-Covid (Foto Regione Campania)l’isola di Capri “è immunizzata”: ad annunciarlo il governatore della Campania Vincenzo De Luca dalla piazzetta dell’isola Azzurra prima dell’incontro con i sindaci. Dopo Procida anche la seconda isola del golfo di Napoli ha completato la campagna vaccinale. Toccherà poi a Ischia, la più grande per estensione territoriale e numero di abitanti, “poi Sorrento e il Cilento” ha detto De Luca in vista della stagione turistica. Pertanto ha affermato che gli operatori del settore devono programmare entro maggio per i prossimi mesi estivi. Per ... Leggi su vesuvius (Di sabato 8 maggio 2021), “è immunizzata” dice il governatore nella piazzetta delma lancia l’allarme per lunedì prossimo Anche(Foto Regione Campania)di“è immunizzata”: ad annunciarlo il governatore della Campania Vincenzo Dedalla piazzetta delAzzurra prima dell’incontro con i sindaci. Dopo Procida anche la seconda isola del golfo di Napoli ha completato la campagna vaccinale. Toccherà poi a Ischia, la più grande per estensione territoriale e numero di abitanti, “poi Sorrento e il Cilento” ha detto Dein vista della stagione turistica. Pertanto ha affermato che gli operatori del settore devono programmare entro maggio per i prossimi mesi estivi. Per ...

Advertising

MaxsoMagazine : L'ultimo piagnisteo di Vincenzo De Luca: 'Se non arriveranno i vaccini lunedì saremo costretti a chiudere il centro… - MICIO7BEAR : RT @mattino5: Al via i vaccini sulle isole minori. Ma sulle coste? In diretta da Cecina che guarda l'isola di Capraia con invidia #Mattin… - IlTelegrafo : Vaccini a Capraia: così l'isola diventa covid free / FOTO - UnioneSarda : #Sardegna - Vaccini anti-#Covid19, i fragili a Figliuolo: 'L'Isola non rispetta il target' - GarauPina : RT @UnioneSarda: #Sardegna - Vaccini anti-#Covid19, l'Isola risale la china: quasi 12mila dosi in 24 ore -