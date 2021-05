Va bene tutto | ma non Scanzi intellettuale

(Di sabato 8 maggio 2021) Gli italiani debbono effettivamente ringraziare Andrea: ogni volta che apre bocca, scoperchia un modo di fare che proprio non va, non funziona, è irrimediabilmente italiano alla Nuovi Mostri. Praticamente il manuale delle Giovani Marmitte, o del “come evitare una figuraccia”. Prima si vanta d’essersi vaccinato in slalom: ed esce fuori la problematica di quanti fanno la corsa sulla corsia d’emergenza del siero; poi, diventato davvero famoso, smaltita la quarantena torna nel suo elemento naturale, la chiacchiera televisiva: e sbrocca con Francesco Borgonovo, “Voi di destra vi sentite inferiori perché non avete uno straccio dida 300 anni”. Dal 1721. Dai Concerti Brandebughesi di Bach. Ora, a parte che se uno si sente culturalmente inferiore, basta guardaree gli passa, qui il merito è enorme: avere ribadito ...

