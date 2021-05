Tarquinia | sequestro di persona e minacce | tre persone arrestate

(Di sabato 8 maggio 2021)– I Carabinieri della Stazione dihanno arrestato in flagranza di reato tre giovani romani, T.M. 20enne, G.N. 23enne, e D.S. 21enne, con l’accusa didiaggravato in concorso. I tre malviventi, già noti alle forze dell’ordine con numerosi precedenti già alle spalle, contattavano e raggiungevano un ragazzo minorenne che negli ultimi tempi si è trasferito a, con il quale iniziavano a discutere animatamente per motivi riconducibili ad apprezzamenti espressi sui social da parte di uno dei tre nei confronti della sua giovane fidanzata. Al culmine della lite i tre, minacciando con un coltello ed una mazza da baseball il ragazzo, lo costringevano a salire a bordo della loro autovettura. Dopo alcuni minuti, la vittima riusciva a divincolarsi dagli aggressori e ad ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tarquinia sequestro

Occhioviterbese

I Carabinieri della Stazione dihanno arrestato in flagranza di reato tre giovani romani, T. M. 20enne, G. N. 23enne, e D. S. 21enne, con l'accusa didi persona aggravato in concorso. I tre malviventi, già noti ...I Carabinieri della Stazione dihanno arrestato in flagranza di reato tre giovani romani, T. M. 20enne, G. N. 23enne, e D. S. 21enne, con l'accusa didi persona aggravato in ...TARQUINIA – I Carabinieri della Stazione di Tarquinia hanno arrestato in flagranza di reato tre giovani romani, T.M. 20enne, G.N. 23enne, e D.S. 21enne, con l’accusa di sequestro di persona aggravato ...I Carabinieri della Stazione di Tarquinia hanno arrestato in flagranza di reato tre giovani romani, T.M. 20enne, G.N. 23enne, e D.S. 21enne, con l’accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.