Spezia-Napoli 0-3 primo tempo | Osimhen a quota 10 gol

(Di sabato 8 maggio 2021)10 gol . Due gol diche arriva in doppia cifra. Ildomina ilcontro lo. Partita a senso unico. Sbloccata da Zielinski e poi doppietta del nigeriano che ha segnato prima in contropiede e poi con un destro al volo su azione susseguente a calcio di punizione.è così arrivato a 10 gol in Serie A, alla prima stagione. Doppia cifra nonostante 13 partite saltate. Al momento, ilè secondo in classifica con 70 punti. Resta da giocare il secondoe ovviamente le altre partite di giornata. L'articolo ilsta.

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #SpeziaNapoli ?? - ZZiliani : Segna come un attaccante, serve assist e gioca cento palloni a partita: difficile trovare un centrocampista più for… - sscnapoli : ?? | #SpeziaNapoli sarà diretta dall’arbitro Irrati di Pistoia. ?? - paolopagani19 : RT @verok_cal: Facciamo così, se il Napoli torna da La Spezia senza i 3 punti regalo 5€ PayPal a chiunque fa RT - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 VIDEO – Spezia-Napoli 0-3: doppietta di Osimhen: VIDEO – Spezia-Napoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Napoli

non ancora del tutto sicura della salvezza,alla ricerca di punti per entrare nelle prime quattro: sarà partita vera sabato pomeriggio al Picco. Da una parte c'è la squadra di Italiano ...0 - 3 LIVE 15' Zielinski, 23' e 44' Osimhen(4 - 3 - 3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Agudelo, Gyasi. All. Italiano ...Splendido il raddoppio di Victor Osimhen che va via in velocità e segna il gol del momentaneo 0-2 battendo Provedel in uscita. Il Napoli ora deve gestire ...Voti e tabellino del primo tempo del match Spezia-Napoli, anticipo del ‘Picco’ valido per la 35° giornata del campionato di Serie A Provedel 5.5 SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot , ...