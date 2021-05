“Si sposano” Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini presto marito e moglie

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 8 maggio 2021)sta combattendo in queste settimane affinché possa essere revocato il coprifuoco in Italia e si possa ritornare ad una sorta di vita normale. Sono tante le pressioni fatte al governo capitanato da Mario Draghi, di cui lui fa parte insieme al suo partito, la Lega. La sua vita però non è soltanto racchiusa nell’ambito istituzionale, infatti pare proprio che stia organizzando un momento meraviglioso. La notizia è di quelle top e i suoi fan sperano che possa esserci al piùl’ufficialità. Allo stato attuale è il sito ‘Dagospia’ ad aver sganciato una bomba colossale. In passato si era vociferato di qualcosa, ma mai come stavolta saremmo di fronte ad una quasi certezza. Il leader della Lega sarebbe infatti in procinto di dare una vera e propria svolta alla sua sfera privata. Dopo essersi unito in matrimonio nel 2003 con ...