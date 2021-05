“Salvini? Deve andarsene lui…”. La manovra di Letta per tornare al Conte 2: il retroscena (Di sabato 8 maggio 2021) Che Enrico Letta consideri Matteo Salvini un intruso nel governo Draghi è chiaro a tutti. Che non perda occasione per cercare la rissa nemmeno. Che stia preparando una “strategia di guerra” precisa è invece un retroscena denso di sviluppi che il Giornale descrive nei particolari, raccogliendo umori tra i dem e i grillini. Ormai la mission del leader Pd è “accelerare” per spingere il leader della Lega fuori dal governo. Lo scopo è fare la “parte del leone” nella maggioranza e rendere il governo Draghi molto simile al Conte 2. Fonti del quotidiano di Sallusti parlano chiaro: nel Pd non sognano altro: “Se uscisse dalla maggioranza? Magari…”, afferma qualche deputato dem. la stretegia, però, è far sembrare che la “colpa” sia dello stesso Salvini. “Mica lo cacciamo, se lui decide di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 maggio 2021) Che Enricoconsideri Matteoun intruso nel governo Draghi è chiaro a tutti. Che non perda occasione per cercare la rissa nemmeno. Che stia preparando una “strategia di guerra” precisa è invece undenso di sviluppi che il Giornale descrive nei particolari, raccogliendo umori tra i dem e i grillini. Ormai la mission del leader Pd è “accelerare” per spingere il leader della Lega fuori dal governo. Lo scopo è fare la “parte del leone” nella maggioranza e rendere il governo Draghi molto simile al2. Fonti del quotidiano di Sallusti parlano chiaro: nel Pd non sognano altro: “Se uscisse dalla maggioranza? Magari…”, afferma qualche deputato dem. la stretegia, però, è far sembrare che la “colpa” sia dello stesso. “Mica lo cacciamo, se lui decide di ...

Advertising

LegaSalvini : Matteo Salvini: 'Gli italiani hanno dato fiducia a questo governo: ora è il governo che deve avere fiducia negli it… - TeresaBellanova : Conte recita due parti in commedia: fa la parte di Salvini e di don Milani. Ma un’alleanza strategica deve avere un… - SecolodItalia1 : “Salvini? Deve andarsene lui…”. La manovra di Letta per tornare al Conte 2: il retroscena - PietroJoser : Governo Draghi. Recovery, ritorna la task force dei trecento Prima.-Matteo Salvini: “Una task force da 300 persone,… - ArturoCamion : RT @CicRosina: pensa Salvini che ogni mattina si sveglia e non sa a quale delle sue tre famiglie tradizionali deve fare riferimento -