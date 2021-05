Salernitana, Fabiani: “Nessuno ci dava favoriti. Serie A e multiproprietà? Lotito e le quote…” (Di sabato 8 maggio 2021) Salernitana ad un passo dalla Serie A. La vittoria dell'Arechi contro la già promossa Empoli ha permesso alla Salernitana di restare al secondo posto, a +2 sul Monza, e di giocarsi tutto all'ultima giornata. Match in cui, i campani, sfideranno all'Adriatico contro il Pescara - già retrocesso. In caso di promozione, però, i granata si troverebbero costretti a sciogliere una vera e propria matassa che vede come protagonista Claudio Lotito. Secondo il comma 1 dell'articolo 16 bis del Noif, infatti,un soggetto non può essere proprietario di due club che competono nello stesso campionato. Qualora la Salernitana dovesse centrare la Serie A, dunque, il club campano avrebbe 30 giorni di tempo per cambiare l'assetto societario o vendere a terzi la società. Un argomento spinoso analizzato in ... Leggi su mediagol (Di sabato 8 maggio 2021)ad un passo dallaA. La vittoria dell'Arechi contro la già promossa Empoli ha permesso alladi restare al secondo posto, a +2 sul Monza, e di giocarsi tutto all'ultima giornata. Match in cui, i campani, sfideranno all'Adriatico contro il Pescara - già retrocesso. In caso di promozione, però, i granata si troverebbero costretti a sciogliere una vera e propria matassa che vede come protagonista Claudio. Secondo il comma 1 dell'articolo 16 bis del Noif, infatti,un soggetto non può essere proprietario di due club che competono nello stesso campionato. Qualora ladovesse centrare laA, dunque, il club campano avrebbe 30 giorni di tempo per cambiare l'assetto societario o vendere a terzi la società. Un argomento spinoso analizzato in ...

