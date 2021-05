Roma, barista suicida nel suo locale: “Colpa della burocrazia: non riusciva a riaprire” (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag – Sono stati due amici , ieri mattina, a ritrovare il corpo senza vita di un barista, in zona Tiburtino. L’uomo, a quanto emerge «era preoccupato da tempo, caduto in depressione per le difficoltà economiche che aveva anche a causa della chiusura del suo locale per le norme anti-Covid». Roma, barista suicida: indagini della polizia La polizia indaga proprio su questa spiegazione. Gli angenti sono intervenuti proprio richiesta della coppia di amici che hanno trovato il barista suicida, e della moglie del titolare, di 53 anni. E’ stato trovato impiccato con una corda in un sottoscala. “Aveva problemi economici” Un’ambulanza è accorsa sul posto immediatamente dopo la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 8 maggio 2021), 8 mag – Sono stati due amici , ieri mattina, a ritrovare il corpo senza vita di un, in zona Tiburtino. L’uomo, a quanto emerge «era preoccupato da tempo, caduto in depressione per le difficoltà economiche che aveva anche a causachiusura del suoper le norme anti-Covid».: indaginipolizia La polizia indaga proprio su questa spiegazione. Gli angenti sono intervenuti proprio richiestacoppia di amici che hanno trovato il, emoglie del titolare, di 53 anni. E’ stato trovato impiccato con una corda in un sottoscala. “Aveva problemi economici” Un’ambulanza è accorsa sul posto immediatamente dopo la ...

