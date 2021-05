Razzo cinese in caduta, ipotesi frammenti su regioni Italia tra l’1 e le 7:30 (Di sabato 8 maggio 2021) Sulla base degli ultimi dati forniti dalla Agenzia Spaziale Italiana (Asi) durante il nuovo incontro del tavolo tecnico che si è aggiornato nel pomeriggio presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, si è ridotta la finestra di incertezza relativa al rientro incontrollato in atmosfera del lanciatore spaziale cinese ‘Lunga marcia 5B’ previsto per questa notte. Al momento, le tre traiettorie che potrebbero interessare alcuni settori di nove regioni centro-meridionali Italiane si collocano tra l’1 di notte e le 7:30 del mattino ora Italiana. Al tavolo tecnico hanno partecipato anche rappresentanti delle regioni potenzialmente interessate, per la condivisione di analisi e aggiornamenti sull’evoluzione delle operazioni con i territori e con le strutture operative del Servizio ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021) Sulla base degli ultimi dati forniti dalla Agenzia Spazialena (Asi) durante il nuovo incontro del tavolo tecnico che si è aggiornato nel pomeriggio presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, si è ridotta la finestra di incertezza relativa al rientro incontrollato in atmosfera del lanciatore spaziale‘Lunga marcia 5B’ previsto per questa notte. Al momento, le tre traiettorie che potrebbero interessare alcuni settori di novecentro-meridionaline si collocano tra l’1 di notte e le 7:30 del mattino orana. Al tavolo tecnico hanno partecipato anche rappresentanti dellepotenzialmente interessate, per la condivisione di analisi e aggiornamenti sull’evoluzione delle operazioni con i territori e con le strutture operative del Servizio ...

