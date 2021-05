Ponte sullo Stretto | relazione dei tecnici “Sì a collegamento stabile”

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 maggio 2021) REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Profonde motivazioni” per realizzare un sistema di attraversamentodellodi Messina, anche in presenza del “previsto potenziamento/riqualificazione dei collegamenti marittimi (dinamico)”. Sconsigliati i tunnel, sia in alveo che subalveo, e confronto sua campata unica e a più campate. Sono queste le conclusioni del gruppo di lavoro tecnico, avviato dal precedente governo e promosso dall'allora ministro Paola De Micheli per valutare gli eventuali sviluppi del progetto del sistema di attraversamentodello. Il gruppo, che è stato istituito a fine agosto 2020 e si è insediato il successivo 2 settembre, ha concluso i suoi lavori con unadi 158 pagine. Il documento è stato trasmesso ...