Playoff Serie C 2020 2021 | il Cesena piega 2-1 il Mantova e passa il primo turno

Advertising

VaneJuice : Il Cesena ha battuto il Mantova 2-1 nella gara valevole per i 16esimi di finale dei playoff di Serie C #CesenaMantova #SerieC - sportface2016 : #Playoff #SerieC 2020/2021: il #Cesena piega 2-1 il #Mantova e passa il primo turno - BasketItalyit : Verso i playoff: Milano matematicamente prima, ecco tutte le ipotesi di parità e le date dei quarti - campobassolive : Calcio a 5 serie A2, il Cln Cus Molise espugna Ortona e vola al secondo turno dei playoff promozione - canciello_94 : CESENA vs MANTOVA|SERIE C PLAYOFF||08.05.2021 #CESENAMANTOVA #CESENA #MANTOVA #SERIEC #PLAYOFF #8MAGGIO #LIVE… -

Ultime Notizie dalla rete : Playoff Serie

... alle ore 14:00, scenderanno in campo Chievo e Ascoli nell'incontro valevole per la 38° giornata diB . Da una parte troviamo i gialloblu che in caso di vittoria si ritroverebbero ai...Il rinvio di Triestina - Virtus Verona causa Covid ( ) mette seriamente a rischio idiC, quantomeno nella forma in cui la Lega Pro aveva deciso (comunque) di disputarli. La necessità di dover riprogrammare la partita rischia ora di dover rimettere mano al calendario e ...Cominciano i playoff di Serie C, anche Cesena e Mantova per il sogno B: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.Cesena batte Mantova 2-1 nella prima gara disputata nell’edizione 2021 dei playoff di Serie C. I bianconeri riescono ad imporsi tra le mura amiche, staccando per il pass per il turno successivo della ...