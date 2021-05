Pippo Baudo | “Se avessi condotto io il Concertone | avrei spento le videocamere sul discorso di Fedez”

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 8 maggio 2021) Sul Casohanno parlato tutti, ma proprio tutti. Molti a favore, altrettanti contro. Ma, certo, tra questi tutti chi mancava? Un immancabile per la Rai:. Che si è confidato con l’AdnKronos. Su cosa? Sul cantante che ora forse la Rai vuol querelare e sul Ddl Zan, che tutto questo ha suscitato. Ma iniziamo con. Perché altro che censura,avrebbe addirittura mandato il nero in onda spegnendo le. Spieghiamo meglio: uno degli ex frontman della Rai ha detto proprio che se avesselui ildel Primo Maggio avrebbe dato ordine di fermare tutto, censurando davvero e spegnendo ledurante il monologo: Seio ...