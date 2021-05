Pagelle Udinese-Bologna 1-1 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

(Di sabato 8 maggio 2021) Lee idi1-1, match della trentacinquesima giornata dialla Dacia Arena. Una rete a testa per le due squadre che agganciano quota 40 punti in classifica e si godono la salvezza virtuale. Apre le marcature De Paul che al 23? firma l’1-0 con una magia: dribbling al limite dell’area e tocco in controtempo che lascia di stucco Skorupski. La reazione delc’è solo nel finale: all’82’ Musso stende in area Palacio, l’arbitro concede il rigore e Orsolini dagli undici metri non sbaglia. HIGHLIGHTS RETI: 23? De Paul (U), 82? rig. Orsolini (B)(3-5-1-1): Musso 5; Becao 6 (42? De Maio 6), Bonifazi 6.5, Nuytinck 6.5; Molina 6.5, De Paul 7, Walace 6, Arslan 6 (83? Forestieri sv), Stryger ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/21:Bologna Ledei protagonisti del match trae Bologna, valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: De Paul FLOP: Dijks VOTI Al termine del ...