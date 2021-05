Omofobia, manifestazione a Milano in sostegno del ddl Zan (VIDEO). In piazza anche Francesca Pascale (Di sabato 8 maggio 2021) manifestazione a Milano in sostegno del ddl Zan. In piazza anche l’esponente del Partito Democratico. Milano – A Milano una manifestazione in sostegno del ddl Zan. Mentre continua la battaglia politica, proseguono le iniziative per cercare di far approvare il prima possibile questo provvedimento. Nel capoluogo lombardo sono scese migliaia di persone per ribadire il proprio sì alla misura fortemente voluta da Alessandro Zan, esponente del Partito Democratico. In piazza c’era anche il papà di questa legge oltre tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo che hanno calcato il palco montato all’Arco della Pace. Presente anche Francesca ... Leggi su newsmondo (Di sabato 8 maggio 2021)indel ddl Zan. Inl’esponente del Partito Democratico.– Aunaindel ddl Zan. Mentre continua la battaglia politica, proseguono le iniziative per cercare di far approvare il prima possibile questo provvedimento. Nel capoluogo lombardo sono scese migliaia di persone per ribadire il proprio sì alla misura fortemente voluta da Alessandro Zan, esponente del Partito Democratico. Inc’erail papà di questa legge oltre tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo che hanno calcato il palco montato all’Arco della Pace. Presente...

Advertising

Corriere : Omofobia, Pascale alla manifestazione per il ddl Zan: «Non posso più votare Forza Italia» - spyheda : RT @INYOUREYESZ4YN: Gente che per andare contro la manifestazione per il DDL ZAN condivide foto di pride del 2016, spaccia foto della festa… - news_mondo_h24 : Omofobia, manifestazione a Milano in sostegno del ddl Zan (VIDEO). In piazza anche Francesca Pascale - INYOUREYESZ4YN : Gente che per andare contro la manifestazione per il DDL ZAN condivide foto di pride del 2016, spaccia foto della f… - EnzoDeLuca19881 : RT @Corriere: Omofobia, Pascale alla manifestazione per il ddl Zan: «Non posso più votare Forza Italia» -