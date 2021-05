Niente fondi senza riforme. Giustizia, PA e concorrenza, il difficile arriva ora (Di sabato 8 maggio 2021) Occorre sempre qualche attenzione ai facili successi. Non è che perché il Pnrr è stato presentato e accettato a Bruxelles il 30 aprile il problema è di per sé risolto e c’è la piena certezza che a luglio scatterà l’anticipazione all’Italia del 13% dei 191,5 miliardi del Recovery Fund per essa previsti. Abbiamo visto negli scorsi mesi come sia diffuso nelle istituzioni europee un certo scetticismo sulla reale capacità di produrre ed implementare le riforme che interessano all’Europa. È come se più di qualcuno, per assurdo, avesse letto gli splendidi saggi di più di trent’anni fa dell’indimenticabile Guglielmo Negri, intellettuale e uomo delle istituzioni, che già allora, in riferimento al nostro Paese, parlava di “riformismo immobile”. In questi due mesi che ci separano da luglio, proseguirà alacremente fra i funzionari italiani e i funzionari europei soprattutto il ... Leggi su formiche (Di sabato 8 maggio 2021) Occorre sempre qualche attenzione ai facili successi. Non è che perché il Pnrr è stato presentato e accettato a Bruxelles il 30 aprile il problema è di per sé risolto e c’è la piena certezza che a luglio scatterà l’anticipazione all’Italia del 13% dei 191,5 miliardi del Recovery Fund per essa previsti. Abbiamo visto negli scorsi mesi come sia diffuso nelle istituzioni europee un certo scetticismo sulla reale capacità di produrre ed implementare leche interessano all’Europa. È come se più di qualcuno, per assurdo, avesse letto gli splendidi saggi di più di trent’anni fa dell’indimenticabile Guglielmo Negri, intellettuale e uomo delle istituzioni, che già allora, in riferimento al nostro Paese, parlava di “riformismo immobile”. In questi due mesi che ci separano da luglio, proseguirà alacremente fra i funzionari italiani e i funzionari europei soprattutto il ...

Advertising

tportsottaluna : @incazzatae mi dispiace tantissimo..non si può fare proprio niente per salvarla? Se serve un intervento costoso e n… - mbbelluco : RT @Avvenire_Nei: Discriminazione. Scuole anti-Covid: nel dl Sostegni nemmeno un euro per le paritarie - veneto_ : RT @veneto_report: Tav: niente fondi per la Padova-Bologna nel decreto grandi navi. Giudicato inammissibile l'emendamento con cui il deputa… - veneto_report : Tav: niente fondi per la Padova-Bologna nel decreto grandi navi. Giudicato inammissibile l'emendamento con cui il d… - pg03020109 : @Mov5Stelle Il brevetto di Moderna è sospeso da tempo, essendo stato finanziato con fondi pubblici, perché non lo p… -