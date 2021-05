Luana D’Orazio è morta sul colpo risucchiata dall’orditoio: l’autopsia dell’operaia 22enne (Di sabato 8 maggio 2021) Luana D’Orazio è l’operaia di 22 anni morta nell’azienda tessile dove lavorava lunedì scorso a Montemurlo, provincia di Prato. La giovane sarebbe stata schiacciata dall’orditoio e la sua morte sarebbe stata quasi immediata, come riporta il primo risultato dell’autopsia sul suo corpo. Sull’incidente indaga la Procura di Prato, che mercoledì effettuerà una perizia sul macchinario e visionerà il video dell’estrazione del corpo di Luana dal rullo per stabilire ulteriori dettagli utili a ricostruire quanto accaduto. l’autopsia di Luana D’Orazio Un “politrauma fratturativo toraco-polmonare” sarebbe la causa della morte di Luana D’Orazio, secondo il primo esame del medico legale Luciana Sonnellini, ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 8 maggio 2021)è l’operaia di 22 anninell’azienda tessile dove lavorava lunedì scorso a Montemurlo, provincia di Prato. La giovane sarebbe stata schiacciatae la sua morte sarebbe stata quasi immediata, come riporta il primo risultato delsul suo corpo. Sull’incidente indaga la Procura di Prato, che mercoledì effettuerà una perizia sul macchinario e visionerà il video dell’estrazione del corpo didal rullo per stabilire ulteriori dettagli utili a ricostruire quanto accaduto.diUn “politrauma fratturativo toraco-polmonare” sarebbe la causa della morte di, secondo il primo esame del medico legale Luciana Sonnellini, ...

fattoquotidiano : Già oltre centomila euro raccolti per sostenere la famiglia di Luana D’Orazio, l’operaia morta sul lavoro pochi gio… - Tg3web : Centinaia di persone sono scese in piazza a Prato per chiedere più sicurezza sui posti di lavoro e per esprimere af… - CarloVerdelli : Le morti bianche sono quelle dei bambini in culla. Quelle sul lavoro, sono morti verdi, come il colore dei soldi ri… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Luana D'Orazio, l'esito dell'autopsia: morta per schiacciamento del torace - romeo301981 : RT @greenMe_it: Il murales di Jorit per Luana D’Orazio all’ex Snia Viscosa di Roma, fabbrica tessile simbolo di sfruttamento e inquinamento… -