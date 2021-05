Live Spezia-Napoli 1-4 | Assist di Osimhen | gol di Lozano è ok

(Di sabato 8 maggio 2021) Lonon è ancora certo della salvezza, ilè alla ricerca di punti per entrare nelle prime quattro: sarà partita vera oggi pomeriggio allo stadio Picco. Da una parte...

Ultime Notizie dalla rete : Live Spezia

- NAPOLI 1 - 415' Zielinski (N), 23' e 44' Osimhen (N), 64' Piccoli (S), 80' Lozano (N)(4 - 3 - 3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez (78' Acampora), Ricci,...Le due squadre, tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, si sono affrontate 14 volte ed il bilancio vede il Napoli leggermente in vantaggio con 6 vittorie contro i 4 successi dello, 4 i pareggi.Prosegue la Serie A con gli incontri della trentacinquesima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, fornendo anche la classifica.79' GOOOL NAPOLI: Grande azione di Osimhen che parte in profondità e mette al centro dove da due passi Lozano insacca. Dopo il controllo al Var gol ...