LIVE F1, GP Spagna in DIRETTA: Leclerc e Sainz subito alle spalle di Hamilton in vetta nella FP3! (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.42: Migliorano le due Ferrari! Leclerc si avvicinano alle Mercedes con 0?191 di ritardo da Hamilton a precedere Sainz (+0?293). Notevole la prestazione di Raikkonen 5° a 0?480. La pista sta migliorando. 12.36: Mercedes che soprattutto nell’ultimo settore fa una grande differenza. 12.33: Hamilton abbassa il proprio crono limite: 1’18?117 e aumenta il suo vantaggio a 0?306 su Bottas e a 0?513. Le Mercedes stanno facendo vedere un grande LIVEllo, anche se Verstappen è lì con le medie. 12.31: Verstappen on si migliora in questo giro con le medie, ma impressionante perché il suo crono è di 1’18?981. 12.29: Impressiona Verstappen che con le medie, contrariamente alle Mercedes, è vicino ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.42: Migliorano le due Ferrari!si avvicinanoMercedes con 0?191 di ritardo daa precedere(+0?293). Notevole la prestazione di Raikkonen 5° a 0?480. La pista sta migliorando. 12.36: Mercedes che soprattutto nell’ultimo settore fa una grande differenza. 12.33:abbassa il proprio crono limite: 1’18?117 e aumenta il suo vantaggio a 0?306 su Bottas e a 0?513. Le Mercedes stanno facendo vedere un grandello, anche se Verstappen è lì con le medie. 12.31: Verstappen on si migliora in questo giro con le medie, ma impressionante perché il suo crono è di 1’18?981. 12.29: Impressiona Verstappen che con le medie, contrariamenteMercedes, è vicino ...

