Kurt Cobain, la sua morte e i sospetti in un dossier pubblicato dall'FBI (Di sabato 8 maggio 2021) L'FBI ha pubblicato un dossier di dieci pagine sulla morte di Kurt Cobain: tra le pagine, si discute anche sulla possibilità che il cantante non si sia suicidato ma sia stato ucciso Come riportato da Rolling Stone, l'FBI ha pubblicato The Vault, un dossier di dieci pagine sulla morte di Kurt Cobain, leader dei Nirvana. A quanto pare, tra le pagine, si discute anche la possibilità che il cantante non si sia suicidato ma sia stato ucciso. Periodicamente, il Federal Bureau of Investigation rende pubblici i suoi dossier sulle morti di personaggi famosi. Lo scorso mese è toccato al suicidio di Kurt Cobain. In modo particolare, il dossier sul leader dei ...

