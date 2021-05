Isola, Andrea Cerioli ad un passo dal ritiro: “Non ce la faccio più” (Di sabato 8 maggio 2021) Sebbene la sua avventura sia iniziata solo da qualche settimana, Andrea Cerioli è ben presto diventato uno dei protagonisti dell’Isola dei Famosi 2021. Tuttavia, il naufrago sembra essere ad un passo dal ritirarsi: le sue condizioni di salute non sono ottimali, e il percorso si sta facendo troppo duro. Nel corso dell’ultima puntata, Andrea ha avuto un malore ed è stato costretto ad allontanarsi per qualche ora dalla Palapa. Tutto è accaduto durante la prova ricompensa, che l’ha visto dover fare i conti con la tenacia di Isolde Kostner (e soccombervi): l’ex tronista di Uomini e Donne ha affrontato la sfida con grande coraggio, ma si è sentito male subito dopo. Facendo capire a Massimiliano Rosolino di avere una forte nausea, è stato subito portato in infermeria per essere sottoposto ad accertamenti ... Leggi su dilei (Di sabato 8 maggio 2021) Sebbene la sua avventura sia iniziata solo da qualche settimana,è ben presto diventato uno dei protagonisti dell’dei Famosi 2021. Tuttavia, il naufrago sembra essere ad undal ritirarsi: le sue condizioni di salute non sono ottimali, e il percorso si sta facendo troppo duro. Nel corso dell’ultima puntata,ha avuto un malore ed è stato costretto ad allontanarsi per qualche ora dalla Palapa. Tutto è accaduto durante la prova ricompensa, che l’ha visto dover fare i conti con la tenacia di Isolde Kostner (e soccombervi): l’ex tronista di Uomini e Donne ha affrontato la sfida con grande coraggio, ma si è sentito male subito dopo. Facendo capire a Massimiliano Rosolino di avere una forte nausea, è stato subito portato in infermeria per essere sottoposto ad accertamenti ...

