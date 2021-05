Inter, i conti non tornano. I nomi dei due possibili sacrificati (Di sabato 8 maggio 2021) L’Inter è in difficoltà economica e prepara gli addii di due giocatori fortemente voluti da Conte. Ecco di chi si tratta Finita la festa (per ora), i dirigenti dell’Inter si sono seduti attorno ad un tavolo e hanno capito che i problemi finanziari ci sono ancora. La parola d’ordine per le prossime settimane sarà austerity. L’obiettivo è ridurre il monte ingaggi di 30-35 milioni. Come riporta La Gazzetta dello Sport questa mattina i due giocatori che potrebbero essere accompagnati alla porta sono Vidal e Sanchez. I due cileni guadagnano rispettivamente 6,5 e 7 milioni all’anno e tra quelli che guadagnano di più sono quelli che hanno dato meno apporto al trionfo scudetto. Lo stesso vale per Vecino e Pinamonti, si cercheranno invece di trattenere tutti i big anche se Zhang è stato chiaro: pronti a scelte difficili per un bene superiore, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021) L’è in difficoltà ecoca e prepara gli addii di due giocatori fortemente voluti da Conte. Ecco di chi si tratta Finita la festa (per ora), i dirigenti dell’si sono seduti attorno ad un tavolo e hanno capito che i problemi finanziari ci sono ancora. La parola d’ordine per le prossime settimane sarà austerity. L’obiettivo è ridurre il monte ingaggi di 30-35 milioni. Come riporta La Gazzetta dello Sport questa mattina i due giocatori che potrebbero essere accompagnati alla porta sono Vidal e Sanchez. I due cileni guadagnano rispettivamente 6,5 e 7 milioni all’anno e tra quelli che guadagnano di più sono quelli che hanno dato meno apporto al trionfo scudetto. Lo stesso vale per Vecino e Pinamonti, si cercheranno invece di trattenere tutti i big anche se Zhang è stato chiaro: pronti a scelte difficili per un bene superiore, ...

