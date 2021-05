Giro d'Italia a nuoto, conclusa 1/a tappa Cimmino (Di sabato 8 maggio 2021) Ha concluso la prima tappa del Giro d'Italia a nuovo dopo circa cinque ore e ventidue km dalla partenza di questa mattina dalla spiaggia del Biscione di Ventimiglia Salvatore Cimmino, 56 anni ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 maggio 2021) Ha concluso la primadeld'a nuovo dopo circa cinque ore e ventidue km dalla partenza di questa mattina dalla spiaggia del Biscione di Ventimiglia Salvatore, 56 anni ...

Advertising

giroditalia : 'And thence we came forth to see again the stars'. The Giro d'Italia 2021 is underway ?? 'E quindi uscimmo a rived… - giroditalia : ???? Tomorrow is a big day…. Are you ready to live an unforgettable Giro d’Italia? Follow the live ?… - giroditalia : La prima Maglia Rosa del 2021 verrà assegnata a Torino, al termine di una cronometro di 8,6 km. Quest’anno il Giro… - sigma_tao : la divina comemdia insegna il giro d ' italia 2021 primo vincitore LUIGI G ANNA= sigma tao antinoo ed dio RHA=SOLE=… - FlaShBloGLive : Turin - Turin live - 8 Mai 2021 - Eurosport DE -