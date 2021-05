Giro d’Italia 2021: partenza con la prima fragranza ufficiale (Di sabato 8 maggio 2021) Il Giro d’Italia 2021 comincia oggi, a Torino. 21 tappe e un percorso che, quest’anno, sarà particolarmente profumato. Merito di una piacevole novità: la creazione di una fragranza ufficiale. L’official fragrance si chiama Volata. E nasce nell’anno in cui si celebrano i 90 anni della Maglia Rosa. Il merito è di una collaborazione (triennale) stretta tra il Giro d’Italia, nato nel 1909, e Acca Kappa, storica azienda di Treviso. Famosa nel mondo per la produzione di spazzole, spazzolini da denti e articoli per la cura del corpo. Volata Eau de Parfum di Acca Kappa nasce per celebrare uno sport nobile e popolare insieme, che conquista un pubblico vastissimo di persone. Giro d’Italia 2021: sarà una Volata ... Leggi su amica (Di sabato 8 maggio 2021) Ilcomincia oggi, a Torino. 21 tappe e un percorso che, quest’anno, sarà particolarmente profumato. Merito di una piacevole novità: la creazione di una. L’official fragrance si chiama Volata. E nasce nell’anno in cui si celebrano i 90 anni della Maglia Rosa. Il merito è di una collaborazione (triennale) stretta tra il, nato nel 1909, e Acca Kappa, storica azienda di Treviso. Famosa nel mondo per la produzione di spazzole, spazzolini da denti e articoli per la cura del corpo. Volata Eau de Parfum di Acca Kappa nasce per celebrare uno sport nobile e popolare insieme, che conquista un pubblico vastissimo di persone.: sarà una Volata ...

Advertising

giroditalia : ???? Tomorrow is a big day…. Are you ready to live an unforgettable Giro d’Italia? Follow the live ?… - giroditalia : ?? Annunciati nomi e dorsali dei 184 corridori al via del 104esimo Giro d’Italia ?? - giroditalia : ?? Opening Ceremony & Teams Presentation del Giro d'Italia 2021 ?? Castello del Valentino (Torino) ???? Segui live ??… - twocGAME : Vasco Bergamaschi (Ita) winner of the Giro D ' Italia in 1935. - Novamont : ???? ??Giro d’Italia della #CSR: il nostro modello di #bioeconomia al Salone della CSR. ?? Il collega Stefano Dessì, Di… -