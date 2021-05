Giorgio Borghetti | chi è | età | figli | fidanzata | Instagram

Leggi su puglia24news

(Di domenica 9 maggio 2021)è un attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano di grande successo che piace molto al grande pubblico. L’attore questa sera, sabato 8 maggio, sarà protagonista della seconda serata di Rai Uno in quanto ospite a Ciao Maschio condotto da Nunzia De Girolamo. Scopriamo qualcosa in più su di lui.: chi è?nasce a Roma il 23 gennaio 1971, ha 50 anni ed è del segno zodiacale del Capricorno. Nella sua carriera da doppiatoreha prestato la voce anche a molti cartoni animati, tra cui Benji di Holly e Benji, due fuoriclasse, a Peter Pan e molti molti altri. Nel suo curriculum spiccano anche molti ruoli da attore, anche al teatro con il musical Bulli e Pupe, poi in televisione lo ...