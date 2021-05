Formula Uno, Vettel sulla sua Aston Martin: “Non è dove vorremmo…” (Di sabato 8 maggio 2021) Formula Uno, Sebastian Vettel e l’Aston Martin non sono partiti benissimo in questo Mondiale automobilistico targato 2021. Le prestazioni della monoposto, in effetti, non sono state all’altezza delle aspettative. Un fattore da correggere il prima possibile, partendo dal GP di Spagna che si correrà in questo weekend in Catalogna. Sebastian Vettel e l’Aston Martin: una storia d’amore iniziata sotto la stella sbagliata Invertire immediatamente la tendenza di questo inizio, tragico, di Mondiale. Ecco le dichiarazioni, alla vigilia del GP di Spagna, di Sebastian Vettel: “Speriamo di compiere un passo in avanti, il midfield vede un confronto serrato e piccoli progressi possono avere un grande impatto. Dipende dalla macchina quant’è difficile ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 maggio 2021)Uno, Sebastiane l’non sono partiti benissimo in questo Mondiale automobilistico targato 2021. Le prestazioni della monoposto, in effetti, non sono state all’altezza delle aspettative. Un fattore da correggere il prima possibile, partendo dal GP di Spagna che si correrà in questo weekend in Catalogna. Sebastiane l’: una storia d’amore iniziata sotto la stella sbagliata Invertire immediatamente la tendenza di questo inizio, tragico, di Mondiale. Ecco le dichiarazioni, alla vigilia del GP di Spagna, di Sebastian: “Speriamo di compiere un passo in avanti, il midfield vede un confronto serrato e piccoli progressi possono avere un grande impatto. Dipende dalla macchina quant’è difficile ...

Advertising

sportface2016 : #SpanishGP Formula 1, quando e dove vedere in televisione il sabato di qualifiche sul circuito di Barcellona - robspodium : non ho detto nulla sulla roba di sainz perché è una minchiata enorme lmao scusate ma chi se ne frega, voi volete so… - paolobenvegnu : @FedericaMasolin @SkySportF1 Auguri Federica anche da mio Nipote Santiago grande Tifoso di Formula uno e soprattutt… - Tomas16121899 : @MarcoKappa11 Formula 1, anche se personalmente non lo considero uno sport. - operatwitt : @fgavazzoni Quella sulla Formula Uno è vergognosa. È tanto che non prendono in mano una lattina di coca cola ogni t… -