Formula E | ePrix Monaco 2021 | risultati | classifiche e ordine d’arrivo | trionfa Da Costa

(Di sabato 8 maggio 2021) Il portoghese Antonio Felix Davince l’didiE a bordo della sua DS, beffando all’ultimo giro l’olandese Robin Frijns su Envision e l’australiano Mitch Evans su Jaguar. Il portoghese, grazie al successo odierno, torna in piena corsa per il Mondiale salendo al quarto posto, a sole dieci lunghezze dal nuovo leader Frijns, mentre scala in seconda posizione Nick De Vries, davanti a Mitch Evans.DaFrijns Evans Vergne Gunther Rowland Bird Cassidy Lotterer Lynn CLASSIFICA AGGIORNATA DOPOFrijns 62 De Vries 57 Evans 54 Da52 Bird 49 Vandoorne 48 Vergne 46 Rast 39 Rowland 35 Dennis 33 SportFace.

sportface2016 : #FormulaE, #ePrix #Monaco 2021: risultati, classifiche e ordine d'arrivo: trionfa #DaCosta - autosprint : #ePrix Monaco, #DaCosta sorpasso reale all'ultimo giro ?? - sportmediaset : #FormulaE, #eprix di Montecarlo: Da Costa beffa Evans all'ultimo respiro. Gara da dimenticare per Mercedes, che chi… - FormulaPassion : #FormulaE | #MonacoEPrix: #daCosta, sorpasso da urlo all’uscita del tunnel – VIDEO - LiveFENews : Da Costa clinches pole for Formula E’s Monaco E-Prix -

Ultime Notizie dalla rete : Formula ePrix

Pole position e vittoria per Antonio Felìx da Costa all'di Monaco , settima prova del Mondiale diE. Il campione in carica è riuscito a tenere la leadership tra le stradine di Monte Carlo, tenendosi alle spalle la Virgin di Robin Frijns e la ...DIRETTAE: SI COMINCIA Si accende finalmente la direttaE per l'di Monaco e solo tra pochi istanti si spegneranno i semafori per la settima prova del calendario iridato: prima però vediamo che sta succedendo anche nella classifica del ...Un E-Prix ricchissimo di emozioni per il debutto della Formula E sul layout storico di Monte Carlo. La gara si è decisa all’ultimo giro, quando Antonio Felix da Costa ha portato l’attacco decisivo in ...Antonio Felìx da Costa domina la giornata di gara sul circuito di Monte Carlo. Sul podio la Virgin di Frijns e la Jaguar di Evans ...