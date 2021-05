Epic Games Store: giochi Microsoft e Nintendo in esclusiva? La società ci ha pensato – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 8 maggio 2021) Epic Games Store ha pensato di ottenere l’esclusiva sui giochi first party di Microsoft e… di Nintendo!. Il processo tra Apple ed Epic Games va avanti e ci permette di ottenere nuove informazioni. Tramite un documento, abbiamo avuto modo di scoprire che Epic Games ha fatto una grossa offerta a Sony PlayStation per poter pubblicare in esclusiva i giochi first-party. Dallo stesso documento abbiamo anche modo di scoprire che Epic Games Store ha anche pensato di ottenere l’esclusiva sui giochi Microsoft e Nintendo! Per ... Leggi su helpmetech (Di sabato 8 maggio 2021)hadi ottenere l’suifirst party die… di!. Il processo tra Apple edva avanti e ci permette di ottenere nuove informazioni. Tramite un documento, abbiamo avuto modo di scoprire cheha fatto una grossa offerta a Sony PlayStation per poter pubblicare infirst-party. Dallo stesso documento abbiamo anche modo di scoprire cheha anchedi ottenere l’sui! Per ...

