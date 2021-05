Divorzio Gates, Melinda non sopportava che Bill frequentasse il pedofilo Epstein (Di sabato 8 maggio 2021) Secondo il Daily Beast, la moglie sarebbe stata furiosa per gli incontri con il milionario accusato di pedofilia. E il fatto avrebbe rappresentato un punto di svolta nella loro relazione NEW YORK. Ricchi, colti, innamorati, filantropi. Ma dal giorno in cui Bill e Melinda Gates hanno annunciato la clamorosa separazione dopo ventisette anni di matrimonio è partita la caccia dei media americani al mistero coniugale, per capire che cosa ha messo in crisi il rapporto di una delle coppie più celebri e inattaccabili al mondo . Il Daily Beast , che cita fonti vicine alla famiglia, ha raccontato un retroscena: Melinda sarebbe stata “furiosa” per aver incontrato, con il marito, il finanziere Jeffrey Epstein, il milionario newyorkese morto suicida nel 2019 in carcere dove era rinchiuso con l ‘ accusa di ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) Secondo il Daily Beast, la moglie sarebbe stata furiosa per gli incontri con il milionario accusato di pedofilia. E il fatto avrebbe rappresentato un punto di svolta nella loro relazione NEW YORK. Ricchi, colti, innamorati, filantropi. Ma dal giorno in cuihanno annunciato la clamorosa separazione dopo ventisette anni di matrimonio è partita la caccia dei media americani al mistero coniugale, per capire che cosa ha messo in crisi il rapporto di una delle coppie più celebri e inattaccabili al mondo . Il Daily Beast , che cita fonti vicine alla famiglia, ha raccontato un retroscena:sarebbe stata “furiosa” per aver incontrato, con il marito, il finanziere Jeffrey, il milionario newyorkese morto suicida nel 2019 in carcere dove era rinchiuso con l ‘ accusa di ...

repubblica : Divorzio Gates, Melinda non sopportava che Bill frequentasse Epstein - Corriere : Bill Gates dà a Melinda 2,5 miliardi in 2 giorni. Scelti gli stessi avvocati del divorz... - zuccherodycanna : RT @CSacchetti2021: A quanto pare, uno dei motivi che avrebbe portato al divorzio tra Bill e Melinda Gates sarebbe il fatto che Bill era mo… - infoiteconomia : Divorzio Gates, Melinda «furiosa per gli incontri con Epstein» - infoiteconomia : L'ombra di Epstein sul divorzio fra Bill e Melinda Gates -